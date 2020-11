Liama Payna pandemija ločila od sina

Liam Payne je za britanske medije povedal, da sta se z nekdanjo partnerico Cheryl, s katero ima sina, strinjala, da med lockdownom 27-letnik preživi manj časa s sinom. 27-letni pevec je zatrdil, da je bil v zadnjem času od njega ločen daljše obdobje.

V intervjuju za revijo Tings je dejal: "Med lockdownom je bilo zame najdaljše obdobje, kar ga nisem videl. Ampak s Cheryl sva se že na začetku pogovorila in iz različnh razlogov prišla do zaključka, da je najboljše, da sem nekaj časa odsoten, zame to sicer ni nenavadno, da nisem ves čas prisoten v njegovem življenju. On je tih in miren otrok."

S 37-letno Cheryl sta se dogovorila, da sina ne bosta izpostavljala javno, kar tudi pomeni, da nihče od njiju ne deli fotografij malega Beara na družbenih omrežjih. Liam in Cheryl sta se razšla leto dni po tem, ko sta po dveh letih in pol zveze dobila naraščaj.