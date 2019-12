Liamovi novi simpatiji grozili s smrtjo

Liam Hemsworth in Miley Cyrus imata po njunem razhodu že nove simpatije. Tako so paparaci pred dobrim mesecem opazili zvezdnika z 22-letno Maddison Brown, ki svoje zasebno življenje sicer dobro skriva pred očmi javnosti. "Vedno sem imela to stališče, da je moje osebno življenje le moje in želim svojo zasebnost ohraniti nedotaknjeno, dokler le lahko," je povedala igralka za revijo Sunday Life.