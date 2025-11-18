Svetli način
Liev Schreiber hospitaliziran zaradi močnega glavobola

New York, 18. 11. 2025 14.45 | Posodobljeno pred 1 uro

E.K.
Igralec Liev Schreiber je bil hospitaliziran v eni od newyorških bolnišnic. Zvezdniku naj bi zaradi močnega glavobola opravili več preiskav, zaenkrat pa v javnosti še niso znane podrobnosti njegovega zdravstvenega stanja. 58-letnik se je že vrnil domov in naj bi bil pripravljen na delo.

Liev Schreiber je bil v nedeljo hospitaliziran, potem ko je svojemu zdravniku povedal, da ima "močan glavobol". Igralec je bil nato obdržan v bolnišnici, kjer so mu opravili vrsto preiskav. Viri so za TMZ povedali, da je igralec lahko brez težav govoril in hodil, zaenkrat pa niso bile razkrite nobene druge zdravstvene informacije. "Iz previdnosti je Liev odšel v bolnišnico na testiranje in danes popoldne se lahko vrne na delo," je v ponedeljek zvečer za medij povedal njegov predstavnik.

Liev Schreiber
Liev Schreiber FOTO: Profimedia

Dobitnik nagrade Tony je v preteklih letih igral v več projektih, vključno s filmi, kot sta Krik in Otok psov, ter v televizijskih serijah, kot je Ray Donovan. V sedemsezonski seriji, ki je trajala od leta 2013 do 2020, je upodobil glavni lik.

Taylor Neisen in Liev Schreiber
Taylor Neisen in Liev Schreiber FOTO: Profimedia

Kar zadeva njegovo zasebno življenje, se je Schreiber julija 2023 po približno šestih letih razmerja poročil s Taylor Neisen. Naslednji mesec se jima je rodil prvi otrok, Hazel Bee. 58-letnik je tudi oče 18-letnega Sasha in 16-letne Kai, ki ju ima z nekdanjo partnerico, igralko Naomi Watts.

Liev Schreiber igralec zvezdnik bolnišnica zdravje
