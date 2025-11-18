Liev Schreiber hospitaliziran zaradi močnega glavobola

Liev Schreiber je bil v nedeljo hospitaliziran, potem ko je svojemu zdravniku povedal, da ima "močan glavobol". Igralec je bil nato obdržan v bolnišnici, kjer so mu opravili vrsto preiskav. Viri so za TMZ povedali, da je igralec lahko brez težav govoril in hodil, zaenkrat pa niso bile razkrite nobene druge zdravstvene informacije. "Iz previdnosti je Liev odšel v bolnišnico na testiranje in danes popoldne se lahko vrne na delo," je v ponedeljek zvečer za medij povedal njegov predstavnik.