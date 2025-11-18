Liev Schreiber hospitaliziran zaradi močnega glavobola

Liev Schreiber je bil v nedeljo hospitaliziran, potem ko je svojemu zdravniku povedal, da ima "močan glavobol". Igralec je bil nato obdržan v bolnišnici, kjer so mu opravili vrsto preiskav. Viri so za TMZ povedali, da je igralec lahko brez težav govoril in hodil, zaenkrat pa niso bile razkrite nobene druge zdravstvene informacije. "Iz previdnosti je Liev odšel v bolnišnico na testiranje in danes popoldne se lahko vrne na delo," je v ponedeljek zvečer za medij povedal njegov predstavnik.
Dobitnik nagrade Tony je v preteklih letih igral v več projektih, vključno s filmi, kot sta Krik in Otok psov, ter v televizijskih serijah, kot je Ray Donovan. V sedemsezonski seriji, ki je trajala od leta 2013 do 2020, je upodobil glavni lik.
Kar zadeva njegovo zasebno življenje, se je Schreiber julija 2023 po približno šestih letih razmerja poročil s Taylor Neisen. Naslednji mesec se jima je rodil prvi otrok, Hazel Bee. 58-letnik je tudi oče 18-letnega Sasha in 16-letne Kai, ki ju ima z nekdanjo partnerico, igralko Naomi Watts.
