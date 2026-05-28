Spektakel v Budimpešti: Kateri zvezdniki bodo stiskali pesti v finalu?

Nogomet je že davno presegel športne meje – postal je globalni fenomen, ki povezuje zveste navijače z različnih koncev sveta. Tribune klubov polnijo zvesti navijači, med katerimi so tudi znani obrazi, ki z enako strastjo nosijo klubske barve in stiskajo pesti.
V soboto se bo v bližnji Budimpešti odvil veliki nogometni spektakel, kjer se bosta na finalni tekmi Lige prvakov udarila francoski PSG in angleški Arsenal. Gre za evropska velikana, za katera stiska pesti tudi izjemno število znanih iz sveta filma, glasbe, mode in športa. V madžarsko prestolnico se te dni tako skupaj s tisoči navijačev odpravljajo tudi znani obrazi. Koga bi lahko tam ugledali?
Znani iz Arsenalovih vrst
Na strani rdeče-belih med drugimi izstopajo številna igralska imena, ki javno prisegajo na Arsenal že leta: Matt Damon, Jude Law, George Clooney, Kevin Costner in Idris Elba. Slednji je eden izmed prepoznavnih obrazov v klubskih VIP-salonih. V številnih intervjujih je povedal, da mu je nošenje Arsenalove majice kot otroku dalo poseben občutek moči in nekaj, kar je bilo "kot njegovo oblačilo superjunaka". Nekoč je bil tudi optimističen o Arsenalu kot prvaku in dejal: "Zelo smo blizu naslova, ekipa je mlada, dinamična in polna energije, igra se odlično." Se bodo njegove besede morda uresničile letos?
Podporo je rdeče-belim večkrat javno izkazala tudi priljubljena igralka Anne Hathaway, ki se je v intervjujih opisala kot "Arsenal fan" in pogosto komentira tekme.
Na tekmah so večkrat opazili tudi raperja Jay-Z-ja, prijatelja nekdanjega nogometnega zvezdnika Thierryja Henryja, ki je v Arsenalovo družino vstopil ob zvestem navijanju za Henryja. Poleg njega v glasbenih vodah najdemo še številne druge Arsenalove navijače: Micka Jaggerja, Rihanno, Dido in Rogerja Watersa, ki ga povezujejo z navijači iz severnega Londona ter obdobji, ko je Arsenal postal globalno priljubljen klub.
Za PSG utripa srce
Če Arsenal pooseblja tradicijo, PSG pooseblja sodobni glamur – vzpon kluba po prevzemu katarskih lastnikov, prihod superzvezdnikov in bližina svetovne prestolnice mode so namreč ustvarili svojevrsten fenomen. PSG je postal najbolj "instagramabilen" klub na svetu. To mu je seveda prineslo številne navijače iz sveta slavnih, ki pa niso klasični nogometni privrženci, pač pa gre za trend.
Predvsem ima klub močno bazo med glasbeniki, na PSG-jevih tekmah so pogosto ujeli zvezdnico Rihanno, še posebej v obdobju nogometnega velikana Zlatana Ibrahimovića. Spoznala je številne igralce, po eni izmed tekem je leta 2015 spoznala Kevina Trappa in dobila tudi njegov dres. Poleg nje na tribunah PSG-ja najdemo tudi DJ Snaka, Pharrella Williamsa, The Weeknda in druge.
Iz igralskega sveta je tu še Will Smith, pa manekenki Gigi Hadid in Kendall Jenner.
V zadnjih letih se je Paris Saint-Germain uveljavil kot klub, ki presega nogometne okvirje. Poleg vrhunskih igralcev in ambicij na igrišču je Parc des Princes postal tudi odrišče za svetovne zvezde. V VIP-lože pridejo pogosto v času pariškega tedna mode, ko se nogometni spektakel zlije z modno industrijo in zabavo.
Pa Slovenci?
Kot podpornik PSG-ja se je javno opredelil naš košarkarski as Luka Dončić, v intervjujih je o tem spregovoril tudi raper Challe Salle, medtem ko ima Arsenal za podporo nekatere člane zasedbe Perpetuum Jazzile.
