Tuja scena

Spektakel v Budimpešti: Kateri zvezdniki bodo stiskali pesti v finalu?

Budimpešta, 28. 05. 2026 08.53 pred 59 minutami 3 min branja 3

Avtor:
A. J.
Znani, Arsenal PSG

Budimpešta se pripravlja na veliki finale Lige prvakov. Poleg nogometnih navdušencev bodo finale v živo gotovo spremljali številni znani obrazi iz sveta filma, glasbe in mode, ki se bodo pridružili navijačem v boju za prestižno lovoriko. PSG in Arsenal imata v svojih vrstah številne znane obraze, med drugimi Idrisa Elbo, Anne Hathaway, Jay Z-ja in Will Smitha.

Nogomet je že davno presegel športne meje – postal je globalni fenomen, ki povezuje zveste navijače z različnih koncev sveta. Tribune klubov polnijo zvesti navijači, med katerimi so tudi znani obrazi, ki z enako strastjo nosijo klubske barve in stiskajo pesti.

V soboto se bo v bližnji Budimpešti odvil veliki nogometni spektakel, kjer se bosta na finalni tekmi Lige prvakov udarila francoski PSG in angleški Arsenal. Gre za evropska velikana, za katera stiska pesti tudi izjemno število znanih iz sveta filma, glasbe, mode in športa. V madžarsko prestolnico se te dni tako skupaj s tisoči navijačev odpravljajo tudi znani obrazi. Koga bi lahko tam ugledali?

Znani iz Arsenalovih vrst

Na strani rdeče-belih med drugimi izstopajo številna igralska imena, ki javno prisegajo na Arsenal že leta: Matt Damon, Jude Law, George Clooney, Kevin Costner in Idris Elba. Slednji je eden izmed prepoznavnih obrazov v klubskih VIP-salonih. V številnih intervjujih je povedal, da mu je nošenje Arsenalove majice kot otroku dalo poseben občutek moči in nekaj, kar je bilo "kot njegovo oblačilo superjunaka". Nekoč je bil tudi optimističen o Arsenalu kot prvaku in dejal: "Zelo smo blizu naslova, ekipa je mlada, dinamična in polna energije, igra se odlično." Se bodo njegove besede morda uresničile letos?

Idris Elba odet v Arsenalove barve.
FOTO: X

Podporo je rdeče-belim večkrat javno izkazala tudi priljubljena igralka Anne Hathaway, ki se je v intervjujih opisala kot "Arsenal fan" in pogosto komentira tekme.

Na tekmah so večkrat opazili tudi raperja Jay-Z-ja, prijatelja nekdanjega nogometnega zvezdnika Thierryja Henryja, ki je v Arsenalovo družino vstopil ob zvestem navijanju za Henryja. Poleg njega v glasbenih vodah najdemo še številne druge Arsenalove navijače: Micka Jaggerja, Rihanno, Dido in Rogerja Watersa, ki ga povezujejo z navijači iz severnega Londona ter obdobji, ko je Arsenal postal globalno priljubljen klub.

Arsenalovi privrženci iz sveta slavnih.
FOTO: X

Za PSG utripa srce

Če Arsenal pooseblja tradicijo, PSG pooseblja sodobni glamur – vzpon kluba po prevzemu katarskih lastnikov, prihod superzvezdnikov in bližina svetovne prestolnice mode so namreč ustvarili svojevrsten fenomen. PSG je postal najbolj "instagramabilen" klub na svetu. To mu je seveda prineslo številne navijače iz sveta slavnih, ki pa niso klasični nogometni privrženci, pač pa gre za trend.

Predvsem ima klub močno bazo med glasbeniki, na PSG-jevih tekmah so pogosto ujeli zvezdnico Rihanno, še posebej v obdobju nogometnega velikana Zlatana Ibrahimovića. Spoznala je številne igralce, po eni izmed tekem je leta 2015 spoznala Kevina Trappa in dobila tudi njegov dres. Poleg nje na tribunah PSG-ja najdemo tudi DJ Snaka, Pharrella Williamsa, The Weeknda in druge.

Rihanna in Kevin Trapp.
FOTO: X

Iz igralskega sveta je tu še Will Smith, pa manekenki Gigi Hadid in Kendall Jenner.

V zadnjih letih se je Paris Saint-Germain uveljavil kot klub, ki presega nogometne okvirje. Poleg vrhunskih igralcev in ambicij na igrišču je Parc des Princes postal tudi odrišče za svetovne zvezde. V VIP-lože pridejo pogosto v času pariškega tedna mode, ko se nogometni spektakel zlije z modno industrijo in zabavo.

Privrženci PSG-ja.
FOTO: X

Pa Slovenci?

Kot podpornik PSG-ja se je javno opredelil naš košarkarski as Luka Dončić, v intervjujih je o tem spregovoril tudi raper Challe Salle, medtem ko ima Arsenal za podporo nekatere člane zasedbe Perpetuum Jazzile.

Bodite del nepozabne atmosfere, vrhunske produkcije in boja za najbolj cenjeno klubsko trofejo na svetu. Veliki finale UEFA Lige prvakov boste lahko spremljali v živo v soboto ob 17.00 na POP TV in VOYO. Naše ekipe vas pričakujejo na stadionu, med navijači in v zakulisju. S prizorišča bosta v živo tudi oddaja 24UR zvečer v petek ter popoldanska ob 16.50 in osrednja oddaja 24UR ob 20.40 v soboto.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
LinaAnil
28. 05. 2026 09.53
Zvezdniki, med njimi kar nekaj takih, ki bi morali biti zaprti zaradi ......!!!! Plus Američani, kaj pa oni sploh vedo o nogometu?! Pač, samo, da se pokažejo na ekranih!
Koronavirusovec
28. 05. 2026 09.04
sramota, da je finale že ob 6ih zvečer, iz katerega razloga? gledanje nogometa kadar je zunaj tema je veliko boljše kot kadar je dan
mackon08
28. 05. 2026 09.41
Koronavirusovec sploh veš kakšno bedarijo si napisal? Vzrok je bil že davnaj utemeljen in je logičen.
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke
Nihče ni vedel, zakaj z materjo ne govorita več
Ganljivo sporočilo, ki ga je delila znana Slovenka
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, biki hrepenijo po miru
Kavbojke iz 90-ih se vračajo v modo, nosile jih bomo vse
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
Vitamin, ki se lahko brani proti raku
To se zgodi telesu po 60. letu, če se kopiči odvečna maščoba
Kaj najbolj upočasnjuje staranje? Ne, ni vadba
Strokovnjaki pravijo, da najboljše zdravilo za bolečine v sklepih ni tisto, kar si mislite
Kako z 200 evrov več na mesec spremenite svojo finančno situacijo
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
Kje v Evropi dobiš brezplačno vodo iz pipe in kje jo plačaš?
Kruta bolezen mu je vzela življenje
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Skillet cookie: viralni piškot iz ponve, pripravljen v manj kot pol ure
Najboljši način za pogrevanje pice, ki ga redko kdo uporablja
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Ja, Chef!
Kmetija
Dekle iz doline
Sanjski moški
