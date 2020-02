Lik iz risanke Simpsonovi izgubil glas: igralcu kritike prišle do živega

Igralec Hank Azaria je spregovoril o svoji odločitvi, da bo prenehal posojati glas enemu od klasičnih likov risanke Simpsonovi (The Simpsons) – Apuju Nahasapeemapetilonu. V intervjuju z The New York Times je dejal, da so mu kritike prišle do živega. Ustvarjalci risanke so bili namreč že večkrat obtoženi, da so Apuja, ki je že vrsto let nepogrešljiv indijski lik Foxove risanke, naredili preveč stereotipnega, kar naj bi spodbujalo rasne predsodke.