Lik Paula Walkerja naj bi se šest let po njegovi smrti vrnil v Hitre in drzne

Igralec Paul Walker, ki je leta 2013 umrl v prometni nesreči, je v filmih Hitri in drzni igral Briana O'Connerja. Zdaj pa se pojavljajo namigovanja, da naj bi ustvarjalci omenjenih filmov iskali Walkerjevega dvojnika, ki bi v novem delu filmske franšize nastopil kot Brian.

Po poročanju Metro.co.uk, naj bi ustvarjalci filmske franšize Hitri in drzni iskali novega igralca, ki bi v novem delu omenjene franšize zaigral Briana O'Connerja, lik, ki ga je pred leti uprizoril pokojni igralec Paul Walker. Leta 2013 je Walker pri 40 letih starosti umrl v tragični prometni nesreči. Ker pa so v tem času ravno snemali sedmi del Hitrih in drznih, sta v zadnjih nekaj prizorih Paula upodobila njegova brata Cody in Caleb Walker. Producenti pa so takrat uporabili tudi računalniško animacijo, da sta bila brata čim bolj podobna pokojnemu igralcu.

Od leve proti desni: Cody Walker, Paul Walker in Caleb Walker. FOTO: Profimedia

The Sun navaja, da naj bi se Brian O'Conner ponovno pojavil v prihajajočem devetem delu Hitrih in drznih, ob tem pa so navedli tvit Daniela Richtmana, ki si je blizu z ustvarjalci filmske franšize. Ta je zapisal, da prihajajo pomembne novice, ki bodo zagotovo dvignile veliko prahu. "Ne vem niti, kaj naj si sam mislim o tem," je dodal. Kasneje pa je pripisal, da bodo ustvarjalci filma v zgodbi spet upodobili lik, ki ga je igral Paul Walker.

Oboževalci omenjenih akcijskih filmov pa nad Danielovimi besedami niso bili navdušeni. Eden od uporabnikov Twitterja je zapisal, da bi takšno dejanje škodilo franšizi in Paulu samemu. "Sramotno,"je dodal.

"Paulov lik Brian se je lepo poslovil in ni ga potrebno uporabiti za še večji zaslužek," je povedal spet drugi razočarani oboževalec in dodal, da jim je Brianov odhod v filmu dal občutek zaključka.

Tudi Paulov brat Cody je spregovoril o možnosti, da bi prav on v prihajajočem filmu upodobil svojega brata. Za Metro.co.uk je povedal: "Veste, veliko stvari se govori o franšizi in pojavlja se veliko govoric. Menim, da je vse mogoče in videli bomo, kaj nas čaka v prihodnosti."