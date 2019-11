Like v muzikalu Mačke so po negativnih odzivih spremenili

Film bo poln zvezdnikov, od Taylor Swift, Idrisa Elbe, Jennifer Hudson do Judi Dench in Iana McKellena, ki so jih ustvarjalci filma s pomočjo računalniške animacije spremenili v mačke. A njihove 'kosmate' različice, ki v skorajda triminutnem napovedniku plešejo po mestu, obdanem z mesečino, so po mnenju številnih videti strašljivo. Režiser filma je tako dejal, da so ravno zaradi teh odzivov videz mačk popravili. "Snemanje smo zaključili marca, zato so bili vsi vizualni efekti še v povojih,"je dejal za Empire Magazine. Ob tem je povedal, da so videz mačk spremenili s pomočjo odzivov, saj so nekateri vsebovali namige, kako lahko kosmatince popravijo. "Ko boste gledali film, boste videli, da se je dizajn mačk spremenil, izboljšalo pa se je tudi naše razumevanje tehnologije, glede ustvarjanja likov."

Razkril je še, da se ni pripravil na negativne odzive: "Bil sem fasciniran, saj se mi nič ni zdelo kontroverzno, tako da je bilo to kar zabavno. So pa bile Mačke vsaj za nekaj ur najbolj vroča tema na svetu."