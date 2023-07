Lil Nas X-a ustavila norveška policija zaradi vožnje s skuterjem

Lil Nas X naj bi bil eden od štirih Američanov, ki jih je ustavila norveška policija, potem ko so se vozili z električnimi skuterji skozi predor v Oslu. Policijska uprava je na Twitterju zapisala, da so po tem, ko so voznike skuterjev ustavili, oblasti za kratek čas zaprle predor, vendar nobeden od njih ni bil obtožen ali pridržan. Po podatkih policije je skupina voznikov v ponedeljek zvečer sledila navigaciji v predor in se vozila po cesti, zato so morali pasove zapreti."Opravičili so se. Pospremili smo jih ven," je dodala policija.