Tuja scena

Lil Nas X aretiran in hospitaliziran, ker je po ulicah taval v spodnjem perilu

Los Angeles, 22. 08. 2025 13.01 | Posodobljeno pred 28 minutami

K.Z.
Večkrat nagrajeni ameriški raper Lil Nas X je bil po sporu s policisti v Los Angelesu aretiran, so potrdili na policiji in v izjavi za javnost sporočili, da so prejeli prijavo, da se po Ventura Boulevardu sprehaja moški, ki nosi le spodnjice. Ko so na kraj prispeli policisti, se je 26-letnik neprimerno obnašal in bil zaradi suma napada aretiran.

Losangeleška policija je aretirala raperja Lil Nasa X, ki je po ulicah taval oblečen le v spodnje hlače, po prihodu policistov pa se je z njimi sprl. Kot so sporočili v izjavi za javnost, je bil pozneje prepeljan v bolnišnico, kjer ga zdravijo zaradi suma predoziranja. TMZ je objavil tudi video, na katerem naj bi bil zvezdnik, ki skoraj gol in obut v kavbojske škornje pleše po ulici in mimoidoče vabi na zabavo.

Lil Nas X je bil aretiran in pozneje hospitaliziran.
Lil Nas X je bil aretiran in pozneje hospitaliziran. FOTO: Profimedia

Raper naj bi konec leta izdal svoj drugi album, ki ga oboževalci že težko pričakujejo, pred samim izidom plošče, ki bo nosila naslov Dreamboy, pa je na družbenem omrežju v poslušanje že ponudil nekaj nove glasbe. Montero Lamar Hill, kakršno je pravo ime zvezdnika, je prvi odkrit homoseksualec, ki je prejel nagrado, ki jo podeljuje Country Music Association. Je tudi prejemnik dveh grammyjev.

V minulih letih je večkrat razburil javnost, med drugim tudi s kontroverznim videospotom za pesem Montero (Call Me By Your Name), ki so ga konzervativci označili za zlobnega in pokvarjenega.

lil nas x aretacija raper hospitalizacija
To je bil samo perfomans.
