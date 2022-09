Lil Nas X homofobnim nasprotnikom svojega koncerta prinesel pico

Lil Nas X se je odločil, da skupino protestnikov, ki so v Bostonu protestirali pred dvorano, v kateri je nastopal, nahrani. Svojo potezo je razkril na TikToku, kjer je povedal: "Ljudje so včeraj zvečer protestirali proti mojemu koncertu, zato smo jim nesli pico." Iz objavljenega videoposnetka je razvidno, da je glasbenikova ekipa skupini ljudi, ki so na ulici protestirali, odnesla nekaj pic, a so jih ti zavrnili.