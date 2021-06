Lil Nas X napovedal prihod prvega albuma

Grammyjev nagrajenec je oboževalcem na Twitterju nedavno sporočil veselo novico. 22-letni Lil Nas X, ki je nazadnje pozornost vzbudil s pesmijo Montero (Call Me by Your Name), je namreč naznanil, da izdaja svoj prvi album. Raper je novico sporočil po nastopu na podelitvi nagrad BET, kjer se je med nastopom poljubil z enim izmed plesalcev in s tem povzročil veliko reakcij, pozitivnih in negativnih.