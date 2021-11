Lil Nas X navdih za album iskal s pomočjo prepovedanih substanc

Ameriški glasbenik Lil Nas X je v nedavnem intervjuju spregovoril o izdelavi svojega prvega studijskega albuma z naslovom Montero. V tem času je najel več apartmajev v Kaliforniji in se tam posvetil odkrivanju samega sebe. V pogovoru je dejal, da je bilo v procesu ključno uživanje halucinogenih gob, s pomočjo katerih je odkril nove plasti svoje zavesti.

Lil Nas X je prejšnji mesec izdal svoj prvi studijski album Montero in se z njim uspešno zasidral na vrh glasbenih lestvic po vsem svetu, sedaj pa je za ameriško revijo WSJ. Magazine prvič spregovoril tudi o delovnem procesu, ki je pripeljal do končnega izdelka. Raper je album ustvarjal v sodelovanju s producentoma Davidom Biralom in Denzelom Baptistom. Prav ta je poznan po svojih nenavadnih metodah, ki vključujejo uporabo prepovedanih substanc. Zaradi tega si je producent prislužil vzdevek 'Take A Daytrip'.

icon-expand Lil Nas X je s pomočjo halucinogenih gob odkril nove plasti svoje zavesti. FOTO: Profimedia

Pevec je med pripravami najel več apartmajev v Kaliforniji in se tam posvetil odkrivanju samega sebe. Med drugim je dejal, da se je v določenem delu procesa s producentoma zgolj pogovarjal in razmišljal o svojem življenju, glasbe pa se ni niti dotaknil. “Ključen trenutek procesa se je zgodil, ko sem prvič poskusil 'nore' gobe,” je dejal in dodal, da je nato v družbi treznih producentov govoril o svojih občutkih, se namakal v bazenu in “odkrival nove plasti svoje zavesti”.