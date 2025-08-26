Svetli način
Lil Nas X po aretaciji, ker je gol taval po mestu, obtožen napada na policista

Los Angeles, 26. 08. 2025 07.43 | Posodobljeno pred 31 minutami

Losangeleška policija je raperja Lil Nas X-a obtožila, da jih je po aretaciji, ker je gol taval po ulicah Los Angelesa, napadel. Skupno so proti njemu izdali tri obtožnice, za katere mu grozi do pet let zapora.

Ameriški raper Lil Nas X, ki so ga pred dnevi aretirali in hospitalizirali, ker je v spodnjem perilu taval po losangeleških ulicah, se je izrekel za nedolžnega glede obtožb o poškodovanju policista in upiranju aretaciji. Raper se sooča s tremi obtožbami kaznivih dejanj, povezanih z napadom in poškodovanjem policista, ter eno obtožnico glede upiranja aretaciji, je poročal BBC.

S tamkajšnje policije so namreč sporočili, da so se v četrtek ponoči odzvali na klic o golem moškem, ki je taval po Los Angelesu. Ko so prišli do njega, se je pognal proti njim. Zaradi morebitnega prevelikega odmerka mamil so ga tudi hospitalizirali.

Kot poroča CBS, je varščina znašala 75.000 dolarjev (okoli 64.500 evrov). Na sodišče se bo na predobravnavni narok vrnil 15. septembra, je poroča Sky News. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do pet let zaporne kazni.

Preberi še Lil Nas X aretiran in hospitaliziran, ker je po ulicah taval v spodnjem perilu

Raper s pravim imenom Montero Lamar Hill je bil v preteklosti za svoje delo nagrajen z dvema grammyjema. V zadnjih letih je javnost večkrat razburil s svojo glasbo in videospoti. Predvsem veliko prahu je dvignil kontroverzni videospot za pesem Montero (Call Me By Your Name), v katerem se poigrava z bibličnimi motivi.

