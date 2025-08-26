Lil Nas X po aretaciji, ker je gol taval po mestu, obtožen napada na policista

Ameriški raper Lil Nas X , ki so ga pred dnevi aretirali in hospitalizirali, ker je v spodnjem perilu taval po losangeleških ulicah, se je izrekel za nedolžnega glede obtožb o poškodovanju policista in upiranju aretaciji. Raper se sooča s tremi obtožbami kaznivih dejanj, povezanih z napadom in poškodovanjem policista, ter eno obtožnico glede upiranja aretaciji, je poročal BBC .

S tamkajšnje policije so namreč sporočili, da so se v četrtek ponoči odzvali na klic o golem moškem, ki je taval po Los Angelesu. Ko so prišli do njega, se je pognal proti njim. Zaradi morebitnega prevelikega odmerka mamil so ga tudi hospitalizirali.

Kot poroča CBS, je varščina znašala 75.000 dolarjev (okoli 64.500 evrov). Na sodišče se bo na predobravnavni narok vrnil 15. septembra, je poroča Sky News. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do pet let zaporne kazni.