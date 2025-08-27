Lil Nas X po aretaciji: Z menoj bo vse v redu, a to je bilo strašno!

Ameriški raper Lil Nas X, ki so ga pred dnevi aretirali in hospitalizirali, ker je v spodnjem perilu taval po losangeleških ulicah, se je po več dneh vendarle oglasil na družbenem omrežju, kjer je svojim sledilcem sporočil, da je z njim vse v redu, čeprav je preživel grozne dneve.

Lil Nas X se je po štirih dneh, odkar so ga aretirali na eni od ulic v Los Angelesu, kjer je taval v spodnjem perilu in kavbojskih škornjih in mimoidoče pozival, naj se mu pridružijo na zabavi, oglasil na družbenem omrežju. "V redu bom, ljudje. To je bilo presneto strašljivo. Zadnji štirje dnevi so bili grozni, ampak v redu bom," je zapisal v Instagram Storyju.

Lil Nas X FOTO: Profimedia icon-expand

26-letnik se je že izrekel za nedolžnega glede obtožb o poškodovanju policista in upiranju aretaciji. Raper se sicer sooča s tremi točkami obtožnice, povezanimi z napadom in poškodovanjem policista, ter eno glede upiranja aretaciji, je poročal BBC.