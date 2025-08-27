Lil Nas X po aretaciji: Z menoj bo vse v redu, a to je bilo strašno!

Lil Nas X se je po štirih dneh, odkar so ga aretirali na eni od ulic v Los Angelesu, kjer je taval v spodnjem perilu in kavbojskih škornjih in mimoidoče pozival, naj se mu pridružijo na zabavi, oglasil na družbenem omrežju. "V redu bom, ljudje. To je bilo presneto strašljivo. Zadnji štirje dnevi so bili grozni, ampak v redu bom," je zapisal v Instagram Storyju.
26-letnik se je že izrekel za nedolžnega glede obtožb o poškodovanju policista in upiranju aretaciji. Raper se sicer sooča s tremi točkami obtožnice, povezanimi z napadom in poškodovanjem policista, ter eno glede upiranja aretaciji, je poročal BBC.
Po aretaciji so z losangeleške policije sporočili, da so se odzvali na klic o golem moškem, ki je taval po ulicah. Ko so prišli do njega, se je pognal proti njim. Zaradi morebitnega prevelikega odmerka mamil so ga tudi hospitalizirali. Kot je poročal CBS, je varščina znašala 75.000 dolarjev (okoli 64.500 evrov). Na sodišče se bo na predobravnavni narok vrnil 15. septembra, če ga bodo spoznali za krivega, pa mu grozi do pet let zaporne kazni.
