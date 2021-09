Lil Nas X svojo 'vražjo' zgodbo nadaljuje z oblikovalcem Gaultierjem

Lil Nas X je znova poskrbel za nekaj razburjenja in deljena mnenja. Marca letos je namreč na tržišče poslal kontroverzne 'satanske čevlje', na katerih sta bronast pentagram in obrnjen križ, vsebovale pa so tudi kapljice prave človeške krvi. Teh je bilo 666 parov in so predelava obutve iz kolekcije Nike Air Max 97. Sedaj se je odločil, da bo izid novega albuma pospremilo omejeno število kosov, ki nosijo prav poseben pomen.

Tudi teh majic bo na voljo simbolično število, 666 kosov, v prednaročilu pa bodo dosegljive na Gaultierjevi spletni strani. Tako kot so se za kontroverzne izkazale 'satanske superge', bo na mešane odzive najverjetneje naletelo tudi delo francoskega umetnika. Lil Nas X pa je veliko obrvi dvignil že z videospotom za pesem z naslovom Montero (Call Me by Your Name), saj je bila 'vražja tematika' še bolj poudarjena in pospremljena z artikli na to temo, ki jih je v prodajo poslal že aprila.