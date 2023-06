Lil Wayne se zaradi izgube spomina ne spomni svojih lastnih pesmi

Lil Wayne je v intervjuju za The Rolling Stone dejal, da ima zaradi slabega spomina težave, ko se mora spomniti, na kateri album spadajo njegove pesmi. "Ne vem, Tha Carter III, Tha Carter II, Tha Carter One ali Tha Carter IV," je iskreno priznal, da ne ločuje med svojimi albumi . "To je iskrena resnica. Lahko bi se lagali in me vprašali o tej ali tej pesmi, sploh ne bi vedel, o čem se pogovarjava."

40-letni glasbenik je v nadaljevanju dejal, da so njegovi projekti zanj nepomembni, zato si jih ne zapomni. Dodal je, da je njegova izguba spomina tako huda, da se ne spomni, kdaj so izšli njegovi albumi, kot je na primer Tha Carter III. "Toliko ne vem. Delam vsak dan, vsak dan in na to vedno gledam delno kot na prekletstvo in delno kot na darilo."

Ameriški raper je še pojasnil, zakaj meni, da ima tako slab spomin. "Verjamem, da me je Bog blagoslovil z izjemnim umom, a mi ni podaril izjemnega spomina, da bi se spomnil tega izjemnega sr****." Dodal je, da bo s svojim dobrim umom še naprej ustvarjal, saj želi novim generacijam pokazati, naj bodo to, kar so.