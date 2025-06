Lilibet praznuje 4. rojstni dan: 'Vsak dan z njo je svetlejši in boljši'

Lilibet, hčerka princa Harryja in Meghan Markle, je dopolnila 4 leta. "Pred štirimi leti je prišla v najin svet in vsak dan z njo je svetlejši in boljši," je ob tej priložnosti na Instagram zapisala ponosna mama in delila dve črno-beli fotografiji, ki ju je do tega trenutka skrbno skrivala pred očmi javnosti.