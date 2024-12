Lily Allen: Dokler nisem spoznala svojega moža, sem z moškimi spala samo pijana

Pevka, ki si je pred kratkim ustvarila celo račun na platformi Only Fans, je priznala, da ji je alkohol vlival pogum. "Dokler nisem spoznala svojega moža, sem z moškimi spala samo pijana," je razkrila v intervjuju za londonski Times in dodala, da je šele z Davidom Harbourjem spoznala, da lahko v spolnosti uživaš na povsem drug način. "To je popolnoma druga stvar. To je zavestno in resnično," je zaupala in priznala, da je igralec precej bolj izkušen od nje.