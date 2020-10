Lily Allen in David Harbour o načrtih za prihodnost: Veseliva se otrok

Pevka, ki ima iz prejšnje zveze dve deklici, je priznala, da si želi še tretjič postati mama. Septembra se je na skrivni poroki v Las Vegasu poročila z igralcem, ki igra v seriji 'Stranger Things', zdaj pa bi rada v zvezi storila novi korak. Zvezdnik se z njenima hčerama odlično razume, oba pa težko pričakujeta trenutek, ko se bosta razveselila prvega skupnega otroka.

Lily Allen se že močno veseli prihodnosti s soprogom Davidom Harbourjem.Pevka in igralec, ki smo ga spoznali v priljubljeni seriji Stranger Things, sta se v poročila septembra na skrivni slovesnosti v Las Vegasu. Allenova, ki je mama dveh deklic, 7-letne Marnie Rosein 9-letne Ethel Mary, je v intervjuju za časopis The Sunday Times spregovorila o načrtih, ki jih s soprogom snujeta za leta, ki sledijo. Na vprašanje, ali si želi otrok s 45-letnikom, je odgovorila: ''Seveda, še posebej ker je Marnie že tako velika.''Dodala je, da vsekakor pogreša direndaj majhnih 'groz', kot jih je poimenovala.

icon-expand Par je septembra poročil imitator Elvisa Presleyja. FOTO: Profimedia

Povedala je, da bosta s partnerjem še nekoliko počakala, preden znova zanosi:''Sedaj se počutim super. Ne vem, ali sem že tako hitro pripravljena kljubovati hormonom,''je dodala v smehu. V pogovoru za časnik je povedala tudi, kako se spominja začetkov zveze z Harbourjem, s katerim se je v javnosti prvič pojavila januarja 2019 na podelitvi nagrad BAFTA. Uradno sta zvezo na družbenih omrežjih potrdila oktobra istega leta.

icon-expand Zakuska po skromni lasvegaški poroki je bila nekoliko neobičajna. FOTO: Profimedia

''Obiskala sva Wolseley (londonska restavracija, op. a.), kjer sva sedela pri mizi pod ogromno uro. Spominjam se, da sem ga gledala in da me je spominjal na Leonarda DiCapriav Titaniku,''je opisala prvi zmenek. Ob tem je poudarila, da je bil to tudi njen prvi zmenek v življenju. Bila je izredno nervozna. Ko jo je David vprašal, ali je že kdaj obiskala to fino restavracijo, mu je odvrnila:''Ja, seveda, obožujem jo, moji otroci imajo radi njihove palačinke,''na kar je on odvrnil: ''Torej imaš otroke?''

Igralec je seveda vedel, da je pevka mamica, vendar ji ni želel priznati, da se je na zmenek pripravil in nekaj podrobnosti o njej izvedel z interneta. Kmalu sta postala par, Allenova pa je na moža, ki trenutno snema že četrto sezono priljubljene nadaljevanke Stranger Things, upravičeno ponosna:''Čudovito je, on je čudovit. No, saj sem se vendar poročila z njim!''Sklenitev zakona se je odvila v igralniški meki, poročil pa ju je imitator Elvisa Presleyja.