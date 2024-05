Lily Allen: Mož je skrbnik mojega telefona in me nadzoruje

Lily Allen je razkrila nekonvencionalen način, kako omejuje svoj čas na družbenih medijih. 39-letna pevka je v novem intervjuju za The Sunday Times povedala, da ona in njen mož David Harbour nadzirata, katere aplikacije lahko ima vsak na svojih telefonih. "Zdaj imam otroški telefon, imenovan Pinwheel. Nima možnosti brskanja in družbenih medijev, vendar lahko še vedno uporabljam Uber in Spotify," je pojasnila. "Moj mož je skrbnik telefona, zato on nadzoruje, kaj mi je dovoljeno. Jaz pa sem njegova nadzornica," je nadaljevala. Pošalila se je, da se obnašata, kot da sta drug drugemu starš: "Kako je ime vašemu otroku? David in star je 50 let." Lilly se je z igralcem Stranger Things poročila leta 2020 v Las Vegasu.

Zvezdnica ima dve hčerki, 12-letno Ethel in 11-letno Marnie z nekdanjim možem Samom Cooperjem. V intervjuju je prav tako zatrdila, da je pametne telefone vzela tudi svojim otrokom, potem ko je prebrala, da ne smejo imeti dostopa do njih. Pametne telefone je označila za zle in rekla, da so uničili ustvarjalno plat njenih možganov. "Počutim se, kot da se vsi počutijo enako. Ne poznam nikogar, ki bi lahko rekel, da se kakovost njihovega življenja izboljša s prisotnostjo pametnega telefona. Mislim, da nas je uničil kot vrsto. Grozljivo je, da so zasnovani, da nas zasvojijo, nekateri od nas so bolj zasvojeni kot drugi," je dodala.

Ko je govorila o zakonskem življenju in sostarševstvu z možem, je povedala, da je pred kratkim začela prositi svoje ljubljene za pomoč. "Torej začela sem uveljavljati svojo pravico, da prosim za pomoč, in to je popolnoma spremenilo moje življenje," je dejala in nadaljevala: "Samo za neumne stvari, na primer zjutraj vstanem in sem še utrujena in se prevrnem k Davidu in mu rečem: A lahko narediš zajtrk in odpelješ otroke v šolo? In on pravi: Ja, seveda lahko! In jaz sem nad tem presenečena."