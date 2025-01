Lily Allen: Ne morem se osredotočiti na nič drugega kot na bolečino

OGLAS

Lily Allen si bo vzela nekajtedenski premor od svojega podkasta zaradi težav z duševnim zdravjem. Zvezdnica je v najnovejši epizodi podkasta Miss Me? priznala, da se prebija skozi zelo težko obdobje, sooča pa se tudi z napadi panike. Ta novica je prišla na plano le nekaj časa po tem, ko so številni mediji poročali, da naj bi imela z možem Davidom Harbourjem težave in da naj bi celo razmišljala o ločitvi. Mnogi sedaj menijo, da je s čustvenimi izjavami potrdila njun razhod.

Lily Allen FOTO: Profimedia icon-expand

Lily je dejala, da se trenutno ne more osredotočiti na nič drugega kot na bolečino, ki jo preživlja. "Težko me karkoli zanima. Res nisem na dobrem mestu," je dejala v četrtkovi epizodi. Vem, da sem o tem govorila že mesece, a se kar ne konča in to je ušlo izpod nadzora. Poskušala sem to popraviti." Zvezdnica, ki se je leta 2020 poročila z Davidom Harbourjem, je nadaljevala:"Prišla sem na božično kosilo, ki smo ga imeli s člani podkasta in imela sem napad panike, zato sem morala oditi domov," je dejala in dodala: "Prejšnji večer sem šla s prijatelji nekaj gledat v gledališče ... In ob polčasu sem moral oditi. Ne morem se osredotočiti na nič drugega kot na bolečino, skozi katero grem. Res je težko."

Lily Allen in David Harbour. FOTO: Profimedia icon-expand

39-letnica, ki zdaj živi v ZDA s svojima dvema hčerkama, je povedala, da na počitek odhaja čez nekaj dni in dodala: "Ne boste me slišali nekaj tednov, poslušalci." Nekateri poslušalci pa menijo, da gre na odvajanje od drog, kar glasbenica strogo zanika. Lily, ki trdi, da je že pet let trezna, večkrat spregovori o težavah, ki jih je imela z zasvojenostjo. Hčerka igralca in komika Keitha Allena je v novembrskem intervjuju za britanski časopis The Times povedala: "Pot do treznosti ni enkratna in ni linearna. Če torej deljenje lastnih izkušenj in težav pomaga samo eni osebi pri predelavi tega, kar prestaja, potem je moje govorjenje o tem vredno vsega tega."