Pevka Lily Allen je bila nedavno gostja v podkastu Life's a Beach z voditeljem Alanom Carrom, kjer je razkrila anekdoto iz svoje mladosti, ko je izgubila nedolžnost. Zvezdnica je dejala, da se je to zgodilo v Braziliji, medtem ko je bila na družinskih počitnicah. Ker se do naslednjega jutra ni vrnila v svojo hotelsko sobo, sta njen oče, igralec Keith Allen, in brat bila tako zaskrbljena, da sta klicala policijo. icon-expand Lily Allen o izgubi nedolžnosti: Izginila sem, iskala me je policija. FOTO: Profimedia "V Braziliji sem izgubila nedolžnost s fantom po imenu Fernando in nikoli več nisem govorila z njim," je povedala Lily. "Pravzaprav sem izginila. Šla sem v njegovo hotelsko sobo, bila sem na počitnicah z očetom in bratom, očitno se nisem vrnila v svojo sobo in naslednje jutro sem predolgo spala. Ko sem se naslednje jutro zbudila, je bila po celem hotelu policija," je razkrila zvezdnica. V smehu je dodala, da so jo ljudje iskali na plaži in se bali, da se je utopila, sama pa ni imela poguma, da bi priznala, da je v resnici 'le' izgubila nedolžnost. "Bilo je malo travmatično," je priznala Lily. "Zatem nekaj časa nisem imela spolnih odnosov." Lily Allen je zadnja tri leta srečno poročena z zvezdnikom serije Stranger Things Davidom Harbourjem, s katerim sta si zvestobo obljubila v zelo intimnem obredu v Las Vegasu, kjer ju je poročil imitator Elvisa Presleyja. Allenova je mama dveh deklic, 7-letne Marnie Rose in 9-letne Ethel Mary, ki ju ima skupaj z bivšim možem Samom Cooperjem.