Lily Allen o začetkih z možem: Predčasno sva šla domov in skočila med rjuhe

Zaljubljenost je na začetku vsake zveze izjemno močna, kar lahko potrdita tudi Lily Allen in David Harbour . Ko sta se leta 2019 zaljubila, je bila njuna medsebojna strast tako intenzivna, da sta se s tretjega zmenka predčasno odpravila domov in skočila med rjuhe. Pevka je v enem od intervjujev namreč opisala, kako so potekali začetki njune zveze. "Večkrat sva bila na večerji, in ko sem šla z njim tretjič ven, sva šla v gledališče gledat Lehmanovo trilogijo," je povedala.

"Predstava je zelo dolga, ima tri dele. Mislim, da je bilo v prvem delu predstave, ko me je prijel za roko in jo začel božati skoraj tako, kot da bi imel spolni odnos z mojo roko," je nato razkrila. Kot je zvezdnica zaupala svoji najboljši prijateljici Miquiti Oliver v podcastu Miss Me, je bila to najbolj intenzivna stvar, ki se ji je zgodila v začetku zveze. "Nato mi je zašepetal v uho, naj grem ven. Za predstavo je bilo zelo težko dobiti vstopnice, vendar sva šla in ostalo je zgodovina," je povedala 39-letnica, ki se je z možem nato poročila po letu dni zveze, in sicer septembra 2020.