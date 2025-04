Lily Allen po vseh kritikah zaradi vesoljskega poleta: Oprosti, Katy Perry

Njihovo drago odpravo je slabo sprejela javnost, kritizirali so jih tudi številni znani, med drugim tudi igralka Allen. "Ali se želimo pogovarjati o tem, da je Katy Perry s prijatelji odšla v vesolje za 12 minut? Mislim, kaj za vraga je to?," se je kmalu po dogodku v svojem podkastu spraševala zvezdnica in dodala: "Smo na robu recesije, ljudje se res trudijo preživeti in dobiti hrano na svojo mizo."

Vendar pa je mamica dveh otrok zdaj opustila svojo kritiko in se opravičila zvezdnici. "Veliko sem razmišljala o tem in bilo je popolnoma nepotrebno, da sem se znesla nad njo. Mislim, ne strinjam se s tem, kar so storili, vendar ni bila edina oseba, ki je to storila. Vendar je bila morda najbolj znana in je zato morda najbolj razdvajala ljudi," je dejala in dodala:"No, kakorkoli že, žal mi je. Bila bi prizadeta, če bi bila jaz na njenem mestu in bi nekdo v moji panogi govoril o meni in izpostavil moje ime. In to sem zdaj ugotovila, oprosti, oprosti, Katy Perry. Vem, da ne poslušaš tega podkasta, ampak, ja, oprosti."