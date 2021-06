Lily Allen prvič na West Endu, zaigrala bo v srhljivki

Za Lily Allen sodelovanje pri predstavi predstavlja vznemirljiv korak v karieri, saj se ji je bilo pri nastopanju v izziv povezati s skupino individualistov, povzema The Guardian. Ob pevki bodo v predstavi nastopili Julia Chan, Hadley Fraser in Jake Wood , režijo je prevzel Matthew Dunster.

V odrski srhljivki 2:22 – A Ghost Story štirje prijatelji večerjajo v hiši, za katero dekle, ki ga igra Lily Allen, meni, da je prekleta. Vsako noč namreč ob 2.22 zjutraj zasliši čuden zvok. Tako se prijatelji odločijo, da bodo bedeli in poskušali razrešiti skrivnost, povzema britanski medij.

Avtor besedila je Danny Robins, najbolj znan po svojem dokumentarno-dramskem podcastu The Battersea Poltergeist. Robins je dejal, da njegova drama, ki nažene strah v kosti, skozi partnerski odnos raziskuje "trk med verjetjem in skepticizmom". Režiser Dunster pa je predstavo opisal kot preplet grozljivke in družbenega komentarja ter dodal, da bosta z oblikovalko Anno Fleischle poskrbela za še posebej napeto atmosfero.

Predstava bo od avgusta na sporedu westendovskega gledališča Noel Coward.