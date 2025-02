Lily Allen si je po razhodu z možem pomoč poiskala zaradi svojih otrok

Lily Allen je pred meseci šla skozi zelo težak razhod. Pevka se je namreč razšla s svojim možem, igralcem Davidom Harbourjem, s katerim sta bila poročena štiri leta. Zvezdnica se je za krajši čas odmaknila iz oči javnosti in za nekaj tednov odšla bivat v center za duševno zdravje. V novi epizodi podkasta je spregovorila o izkušnji in utišala kritike, ki ji očitajo, da ni dobra mati.

Lily Allen, ki se je pred kratkim, po štirih letih zakona, razšla z možem Davidom Harbourjem je spregovorila o svojem duševnem zdravju. Pevka je po krajšem premoru v novi epizodi svojega podkasta Miss me? spregovorila o prednostih svojega nedavnega bivanja v terapevtskem centru. "Zelo sem hvaležna, da sem imela čas zase in prostor, ki sem ga potrebovala. Za nekaj tednov sem šla v nekakšen center za zdravljenje, kar je bilo čudovito," je povedala 39-letnica in dodala:"Opravila sem veliko skupinskih terapij in nekaj individualnih terapij in preprosto sem potrebovala nekaj časa zase in prostora stran od vsega."

Lily Allen FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnica in 49-letnik sta se poročila leta 2020. Vir blizu nekdanjega para je pred kratkim za People povedal, da je bila 39-letnica popolnoma uničena zaradi ločitve, ki je "bila zelo težka zanjo in njena dekleta." Pevka ima s prvim možem Samom Cooprom 12-letno Marnie Rose in leto starejšo Ethel Mary.