Lily Allen včasih 'sovraži samo sebe', ker nima fakultetne izobrazbe.

Glasbenica Lily Allen je v nedavni epizodi svojega podkasta spregovorila o svoji izobrazbi. Priznala je, da ji je včasih zelo žal, ker se ni odločila za šolanje na fakulteti. "Ko ljudje začnejo govoriti o tem, kam so hodili na univerzo, padem v brezno sovraštva same sebe, ker nisem izobražena." Dodala je, da je šolo zapustila, ko je bila stara 15 let ter da nima niti srednješolskega spričevala. "Nimam niti ene kvalifikacije in sram me je. Sram me je."