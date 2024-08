Lily Allen zaradi priznanja, da je oddala posvojeno psičko, deležna številnih kritik

Predvsem ljubitelji živali in društva za njihovo zaščito niso najbolje sprejeli priznanja pevke Lily Allen , ki je v nedavni podkast oddaji dejala, da je v posvojitev oddala psičko, ki jo je njena družina sicer posvojila leta 2021, razlog pa naj bi bilo njeno slabo obnašanje. Kot je razkrila 39-letnica, je bila nezgoda s potnim listom, ki ga je Mary pojedla, le vrh ledene gore psičkinih vragolij, ki pevki niso bile po godu.

Po kritikah, ki jih je bila deležna tudi s strani oboževalcev, se je na družbenem omrežju X ponovno oglasila tudi Allen, ki je zapisala: "Ljudje so se z jezo odzvali na namerno popačeno govoričenje, skupaj z raznimi citati, ki so bili dodani z namenom, da prilivajo olje na ogenj, pa je rezultat takšen, da sem tarča številnih sporočil in celo groženj s smrtjo. V redu sem, a je za menoj in mojo družino nekaj zelo težkih dni."

"Preprosto se ni izšlo, potni list pa je bil le še vrh ledene gore, če tako povemo," je dejala zvezdnica, zaradi njene izjve pa se je oglasila PETA, organizacija za zaščito pravic živali, katere podpredsednik je v izjavi zapisal: "Nove potne liste in rezervacije letov se z lahkoto dobi, Mary pa lahko preživi več mesecev v zavetišču, kjer bo čakala na svoj novi dom, če bo imela dovolj sreče, da ga bo sploh še kdaj našla."

Pevka je dodala še pojasnilo, da je imela njihova psička težave s separacijo, zaradi česar je bila anksiozna, vse skupaj pa se je odražalo na njenem obnašanju. Kljub temu, da je Mary obiskovala strokovnjaka za prevzgojo psov, pasjega učitelja in prostovoljko z zavetišča, ki je zanjo skrbela, ko je bila družina odsotna, so se vsi strinjali, da njihov dom ni najboljši zanjo, o vsem skupaj so se odločali več mesecev.

"Oseba, ki jo je posvojila, je naš znanec, dom pa je dobila dan po tem, ko smo sprejeli odločitev, da jo vrnemo v zavetišče. Nismo uspeli zadostiti Maryjinih potreb, da bi bila srečna in bi bilo zanjo kar najbolje poskrbljeno, kar je bil razlog, da smo sprejeli to težko odločitev, o kateri smo dolgo časa razmišljali," je pojasnila pevka.

"Od svojega četrtega leta sem imela vedno kužke rešenčke, zato sem precej dobra v prepoznavanju njihovih potreb in še nikoli me ni nihče obtožil, da zanemarjam živali, zato so bili zadnji dnevi zame zelo neprijetni," je še zapisala v izjavi, ki jo je zaključila s pozivom, naj ljudje ne nasedajo naslovom, ki zavajajo, tamveč naj raje poiščejo zanesljive vire.