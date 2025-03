Lily Collins s prvorojenko prvič na plaži

Collins je svojo prvorojenko dobila s pomočjo nadomestne matere. "Besede ne bodo nikoli mogle izraziti naše neskončne hvaležnosti naši neverjetni nadomestni materi in vsem, ki so nam na tej poti pomagali," je zapisala v objavi konec januarja in dodala: "Rada te imava do lune in nazaj."

Par je skupaj že od leta 2019, leto kasneje sta se tudi zaročila. V letih zveze sta na družbenih omrežjih delila zaljubljene utrinke in zapise. "Poročil sem se z najbolj velikodušno, skrbno in lepo osebo, kar sem jih kdaj spoznal," je po poroki zapisal njen mož Charlie.