Lily Collins na poročnem potovanju po Skandinaviji

Tudi McDowell je na svojem profilu delil nekaj fotografij s potovanja in pripisal: "Rada te imava, Skandinavija. Hvala za pustolovščino in najboljše poročno potovanje. Se vidimo naslednjič."

"Ne morem si predstavljati bolj magičnega poročnega potovanja in začetka najinega skupnega življenja. Na svetu ni osebe, s katero bi raje skočila na letalo in odpotovala. Na mnoge nove dogodivščine, ki še prihajajo ..." je ob fotografijah zapisala igralka.

Lily je hči znamenitega bobnarja in pevca Phila Collinsa in njegove druge žene Jill Tavelman, Charlie pa je sin igralke Mary Steenburgen in igralca Malcolma McDowlla. Sestajati sta se začela leta 2019, da sta par, pa sta uradno razglasila avgusta istega leta, ko je zvezdnica na družbenem omrežju delila fotografije z njunega skupnega potovanja po Franciji. Da sta se zaročila, sta sporočila septembra 2020. "Bila sva na izletu v naravi. Organiziral je celotno zadevo in me zelo presenetil," je takrat v izjavi za ameriško revijo People dejala Lily.