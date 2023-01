Lily Collins ob očetovem 72. rojstnem dnevu: Kakršen oče, takšna hči

33-letna igralka se je v opisu svojemu očetu še zahvalila, da ji je nenehen navdih, veselje in da je preprosto legenda. "Zelo te imam rada in danes te zelo slavim! Vse najboljše, očka!" je še dodala. Mnogo Lilyjinih sledilcev je bilo sicer presenečenih, da je hčerka slavnega glasbenika. "Phil Collins je tvoj oče? To mi je polepšalo mesec," je zapisal eden od sledilcev, drugi pa se je presenečeno spraševal, če je edini, ki je za to informacijo izvedel danes. "Oh, tega sploh nisem vedel," je priznal tretji. V komentarjih so se z navdušenimi sporočili oglasili tudi mnogi igralkini stanovski kolegi.

Kljub prikupni objavi ob rojstnem dnevu je Lily pred leti priznala, da ima zapleten odnos z očetom. "Ker mojega očeta pogosto ni bilo, nisem nikoli želela storiti ničesar, zaradi česar bi bil še dlje zdoma. Postala sem zelo previdna glede tega, kaj sem rekla in kako sem rekla, saj sem se bala, da bo mislil, da sem jezna ali da ga ne maram. In resnica je, da sem bila jezna. Pogrešala sem ga in si ga želela tam," je zapisala v svoji knjigi z naslovom Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me.

Zvezdnica je sicer priznala, da je očetu odpustila in da je to izboljšalo njun odnos. "Zdaj razumem, da moje frustracije v zvezi z najino komunikacijo niso povezane s spreminjanjem tebe, ampak s sprejemanjem takšnega, kot si. Oprostim ti, ker nisi bil vedno tam, ko sem potrebovala, in ker nisi bil oče, kakršnega sem pričakovala. Odpuščam ti napake, ki si jih naredil," je zapisala.