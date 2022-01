Lily Collins očetu Philu Collinsu: Vedno te bom potrebovala

"Vse najboljše, očka. Čeprav sem že prevelika, da bi me nosil naokrog ali da bi udobno sedela na tvojih ramenih, me še vedno tesno objameš, ko te najbolj potrebujem. Res ne preživljava več toliko skupnega časa, kot sva ga včasih, a ko sva skupaj, me zares vidiš. Morda tega ne verjameš, a verjemi mi, ne glede na to, koliko sem stara ali kaj mi prinese življenje, vedno te bom potrebovala. Ko te ponosno gledam stati na odru ali ko se doma smejiva ob igranju iger, vedno sem hvaležna za vse spomine in trenutke, ki jih deliva, še posebej tiste, ki jih cenim kot odrasla. Hvala, da me navdihuješ in podpiraš žensko, kakršna sem. Rada te imam do lune in nazaj," je zapisala igralka.

32-letna igralka je pred kratkim spregovorila o svojih najzgodnejših spominih, ki jih ima na očeta in odraščanje v Angliji. Med oddajo The Late Late Show With James Corden je razkrila nekaj podrobnosti o preživljanju časa s člani kraljeve družine in svojimi straši, Philom Collinsom in Jill Tavelman. Corden je gledalcem pokazal fotografijo iz Lilyjinega otroštva, ko je spoznala princeso Diano in princa Charlesa, na enem izmed prinčevih dogodkov v 90. letih prejšnjega stoletja. "Povedali so mi, da sem na dogodku, kamor sta me s seboj vzela starša, spoznala princa Charlesa in princeso Diano. Njej naj bi dala šopek rož, potem pa sem ji ga skušala strgati iz rok in ga dobiti nazaj. Lahko si predstavljate, kako je to izgledalo. A bila sem majhna deklica v lepi obleki, kdo bi me kaznoval?" je dogodek opisala igralka.