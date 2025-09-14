Lily Collins razburila oboževalce: Že leta ni pogledala ogljikovih hidratov

Igralka Lily Collins se je udeležila tedna mode v New Yorku, kjer pa je več pozornosti kot s kreacijo, ki jo je nosila, požela s shujšano postavo. Posebej zaskrbljeni so njeni oboževalci, ki sicer dobro vedo, da je imela 36-letnica v preteklosti že težave zaradi motenj hranjenja.
Zvezdnica je nosila elegantno dvodelno obleko, ki je razkrivala pas in poudarila trebuh, s čimer je pritegnila pozornost fotografov in modnih navdušenk. Vendar so mnogi komentirali, da je igralka videti preveč suha.
"Zakaj se ljudem zdi podhranjenost privlačna?" se je spraševal nekdo, spet drugi pa je na družbenem omrežju zapisal: "Verjetno že leta ni pogledala ogljikovih hidratov!" Tretji je iskal pojasnilo za njen videz v delu: "Morda je shujšala za vlogo. Če ne, upam, da je zdrava. Ni naša stvar, da ugibamo, zakaj je tako suha. Lahko nas skrbi, ampak ne sodimo." Četrti uporabnik družbenih omrežij je bil jasen: "Presuha je."
Igralka je pred kratkim končala snemanje pete sezone serije Emily v Parizu. Na družbenem omrežju je takrat delila čustveno objavo. "Še en konec snemanja Emily v Parizu ... Na zdravje peti sezoni prijateljstva, ki se je spremenilo v sestrstvo – Benetke, Pariz, Rim, kjerkoli sva, sva skupaj doma," je zapisala ob fotografijah s soigralko Ashley Park.
