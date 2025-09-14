Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Lily Collins razburila oboževalce: Že leta ni pogledala ogljikovih hidratov

New York, 14. 09. 2025 16.30 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
14

Kljub temu da se je snemanje priljubljene serije Emily v Parizu za letos zaključilo, je igralka Lily Collins še vedno v središču modnega dogajanja. 36-letna zvezdnica se je udeležila enega od dogodkov v sklopu tedna mode v New Yorku, kjer pa je pritegnila veliko pozornosti zaradi svoje shujšane postave.

Igralka Lily Collins se je udeležila tedna mode v New Yorku, kjer pa je več pozornosti kot s kreacijo, ki jo je nosila, požela s shujšano postavo. Posebej zaskrbljeni so njeni oboževalci, ki sicer dobro vedo, da je imela 36-letnica v preteklosti že težave zaradi motenj hranjenja.

Lily Collins je razburila s suho postavo.
Lily Collins je razburila s suho postavo. FOTO: Profimedia

Zvezdnica je nosila elegantno dvodelno obleko, ki je razkrivala pas in poudarila trebuh, s čimer je pritegnila pozornost fotografov in modnih navdušenk. Vendar so mnogi komentirali, da je igralka videti preveč suha.

Oboževalci so zaskrbljeni za Lily Collins.
Oboževalci so zaskrbljeni za Lily Collins. FOTO: Profimedia

"Zakaj se ljudem zdi podhranjenost privlačna?" se je spraševal nekdo, spet drugi pa je na družbenem omrežju zapisal: "Verjetno že leta ni pogledala ogljikovih hidratov!" Tretji je iskal pojasnilo za njen videz v delu: "Morda je shujšala za vlogo. Če ne, upam, da je zdrava. Ni naša stvar, da ugibamo, zakaj je tako suha. Lahko nas skrbi, ampak ne sodimo." Četrti uporabnik družbenih omrežij je bil jasen: "Presuha je."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Igralka je pred kratkim končala snemanje pete sezone serije Emily v Parizu. Na družbenem omrežju je takrat delila čustveno objavo. "Še en konec snemanja Emily v Parizu ... Na zdravje peti sezoni prijateljstva, ki se je spremenilo v sestrstvo – Benetke, Pariz, Rim, kjerkoli sva, sva skupaj doma," je zapisala ob fotografijah s soigralko Ashley Park.

lily collins igralka suha postava teden mode emily v parizu
Naslednji članek

Elton John objavil fotografije iz bolnišnice in z njimi zmedel oboževalce

SORODNI ČLANKI

Lily Collins s prvorojenko prvič na plaži

Lily Collins delila novo fotografijo hčerke

Lily Collins s pomočjo nadomestne mame dobila prvega otroka

Lily Collins s čustvenim zapisom voščila slavnemu očetu Philu Collinsu

Lily Collins svojemu možu: Tri leta v tvojem objemu so največje darilo

Igralka Lily Collins na skrivaj dahnila usodni da

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jedupančpil
14. 09. 2025 17.49
tud kolesa neb prslonu nanjo
ODGOVORI
0 0
Gagg
14. 09. 2025 17.39
Kako lepoooo, not
ODGOVORI
0 0
BigPandaBear
14. 09. 2025 17.37
+2
Ni lepo komentirat drugih teles, noben od nas ni popoln. Ampak če se morajo debele igralke pokrivat in zakrivat, ker ne izgledajo privlačno in lepo, potem naj se tudi ultra suhe pokrijejo. To je še toliko huje, saj se po njih zgledujejo mlade ženske, po debelih se redko zgledujejo.
ODGOVORI
2 0
Pajki
14. 09. 2025 17.37
Bljak
ODGOVORI
0 0
Fery Zaka
14. 09. 2025 17.32
+1
36 let, trebuh pa popolnoma zmaličen. Kot bi bila stara 80.
ODGOVORI
1 0
trac
14. 09. 2025 17.19
+3
Zadnjič je bila ena reportaža na enem nemškem tv programu o tem trendu. Grozno.
ODGOVORI
3 0
galeon
14. 09. 2025 17.10
+4
Pripravlja se za snemanje fimla o Dahavu.
ODGOVORI
4 0
Ricola Swiss
14. 09. 2025 17.05
+7
Kva pa je to za ena glista?
ODGOVORI
7 0
Zemljak Balki
14. 09. 2025 17.02
+3
Pa ne sam ogljikovih hidratov....tudi maščob in kompleksnih hidratov in beljakovin ne....verjetno sam mal zelenjave....telo izčrpano...pa to
ODGOVORI
5 2
Amor Fati
14. 09. 2025 16.55
+2
Ponesrečeni klon. Kot Jenna Ortega.
ODGOVORI
2 0
Anion6anion
14. 09. 2025 16.44
+10
Dajte to sliko odstranit. To ni za javnost.
ODGOVORI
11 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256