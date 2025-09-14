Lily Collins razburila oboževalce: Že leta ni pogledala ogljikovih hidratov

Kljub temu da se je snemanje priljubljene serije Emily v Parizu za letos zaključilo, je igralka Lily Collins še vedno v središču modnega dogajanja. 36-letna zvezdnica se je udeležila enega od dogodkov v sklopu tedna mode v New Yorku, kjer pa je pritegnila veliko pozornosti zaradi svoje shujšane postave.

Igralka Lily Collins se je udeležila tedna mode v New Yorku, kjer pa je več pozornosti kot s kreacijo, ki jo je nosila, požela s shujšano postavo. Posebej zaskrbljeni so njeni oboževalci, ki sicer dobro vedo, da je imela 36-letnica v preteklosti že težave zaradi motenj hranjenja.

Lily Collins je razburila s suho postavo. FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnica je nosila elegantno dvodelno obleko, ki je razkrivala pas in poudarila trebuh, s čimer je pritegnila pozornost fotografov in modnih navdušenk. Vendar so mnogi komentirali, da je igralka videti preveč suha.

Oboževalci so zaskrbljeni za Lily Collins. FOTO: Profimedia icon-expand

"Zakaj se ljudem zdi podhranjenost privlačna?" se je spraševal nekdo, spet drugi pa je na družbenem omrežju zapisal: "Verjetno že leta ni pogledala ogljikovih hidratov!" Tretji je iskal pojasnilo za njen videz v delu: "Morda je shujšala za vlogo. Če ne, upam, da je zdrava. Ni naša stvar, da ugibamo, zakaj je tako suha. Lahko nas skrbi, ampak ne sodimo." Četrti uporabnik družbenih omrežij je bil jasen: "Presuha je."

