Lily Collins s čustvenim zapisom voščila slavnemu očetu Philu Collinsu

Lily Collins je svojemu očetu Philu Collinsu ob 74. rojstnem dnevu voščila s prav posebno čestitko na družbenem omrežju. Igralka je objavila fotografijo iz časov, ko je njen oče kot glasbenik leta 1999 prejel zvezdo na Pločniku slavnih, in še eno novejšo, verjetno posneto v gledališču. "Od zvezde z zahodne obale do odra West Enda in povsod vmes; tako sem hvaležna, da stojim ob tebi in za podporo, izkušnje in ljubezen, ki jo premoreva in jo bova še naprej delila," je dejala in dodala, "starejša kot sem, bolj cenim vse majhne, posebne trenutke, preživete skupaj."

"Vse najboljše, očka. Ne bi te mogla imeti bolj rada ali biti bolj hvaležna, da te danes in vsak dan slavim. Resnično. Do lune in spet nazaj," mu je voščila. Igralka, ki se je pred kratkim odrezala v predstavi Barcelona, je hči Phila in njegove nekdanje žene Jill Tavelman, s katero je bil poročen od leta 1984 do 1996. Poleg nje ima pevec skupine Genesis še štiri druge otroke, ki jih je sprejel z ženskami iz dveh drugih zakonov.

Leta 2017 je igralka priljubljene serije Emily in Paris spregovorila o odnosu s svojim slavnim očetom v svoji knjigi esejev. V pismu očetu je opisala svoje občutke zapuščenosti in frustracije, a dodala, da upa, da bosta lahko razvila močnejšo vez. "Odpuščam ti, ker nisi bil vedno tam, ko sem te potrebovala, in ker nisi bil oče, kakršnega sem pričakovala. Odpuščam ti napake, ki si jih naredil," je zapisala in dodala: "Še vedno je na voljo toliko časa, da greva naprej. In želim si. Vabim te, da se mi pridružiš. Rada te imam z vsem srcem, bolj kot boš kdajkoli vedel, in tako sem hvaležna zate. Jaz bom vedno tvoja mala punčka."

Z leti je 35-letnica svojo ljubezen do očeta izražala v sladkih objavah na družbenih omrežjih. Za njegov lanski rojstni dan je delila staro fotografijo s smučanja. "Rada te imam do vrha najvišje gore in do dna najglobljega vala," je takrat pripisala.