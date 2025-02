Lily Collins s pomočjo nadomestne mame dobila prvega otroka

Igralka Lily Collins in njen soprog Charlie McDowell sta postala starša. Veselo novico je zvezdnica serije Emily in Paris razkrila na svojem Instagram profilu, kjer je pod fotografijo spečega otroka zapisala: "Dobrodošla v središče najinega sveta, Tove Jane McDowell."

V nadaljevanju je igralka zapisala, da ne najde besed, s katerimi bi izrazila svojo večno hvaležnost nadomestni mami in vsem, ki so njej in njenemu soprogu pomagali na tej poti. "Rada te imava do lune in nazaj," je še zapisala svoji prvorojenki.

35-letna igralka in šest let starejši režiser sta se spoznala leta 2019 na filmskem setu in leto kasneje potrdila, da sta se zaročila. Večno zvestobo sta si obljubila leta 2021, režiser pa je v preteklem letu za E!News dejal, da si želi s soprogo ustvariti družino.