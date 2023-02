Lily Collins spregovorila o nekdanji toksični zvezi: Žalil me je

Lily Collins je pred kratkim spregovorila o prejšnji zvezi, ki je bila zanjo zelo toksična. Kot je povedala 33-letna igralka, je v svojih 20 letih bila v razmerju s fantom, ki jo je predvsem verbalno in čustveno zlorabljal. Zvezdnica serije Emily in Paris je dodala, da se je v takratni zvezi počutila zelo 'majhna', na kar pa je vplival tudi partnerjev vzdevek zanjo-Mala Lily.

Lily Collins, ki je sedaj srečno poročena, je razkrila, da je bila v svojih 20. letih v toksični zvezi. "Moje toksično razmerje je bilo predvsem polno verbalne in čustvene zlorabe, zaradi česar sem se počutila zelo majhno," je povedala voditeljem oddaje We Can Do Hard Things. "Klical me je 'mala Lily'. Rekel mi je, da bi jaz morala biti mala Lily, zame pa je uporabljal grozne besede in me poniževal glede tega, kaj sem oblekla," je še dodala. Povedala je, da so njegove podcenjevalne besede vplivale na njeno razpoloženje in osebnost, saj je postala bolj tiha, imela pa je občutek, da ne sme izstopati, da se je počutila bolj varna. Collinsova, ki se je pred tem spopadala tudi z motnjami prehranjevanja, je poiskala pomoč pri terapevtki.

icon-expand Lily Collins FOTO: Profimeda

"Ko se plen počuti napaden, se naredi čim manjšega. To stori tudi tako, da preneha jesti, zaradi česar dobi občutek, da je še bolj majhen, manj privlačen, saj se tako počuti bolj varnega," je še razlagala in razkrila, da je zaradi obnašanja nekdanjega partnerja postala anksiozna in dobivala panične napade. 33-letnica, ki je sedaj srečno poročena z režiserjem Charliejem McDowellom, je razkrila, da tudi po toliko letih od konca toksične zveze včasih kakšna beseda sproži nekdanje občutke: "Razmere so danes popolnoma drugačne, kot so bile pred 10 leti, a panika me še vedno lahko ponese nazaj. Tudi če sem v najbolj zdravem razmerju, se lahko čez dan zgodi trenutek, ko se zgodovina vrne," je še bila odkrita.