Lily Collins svojemu možu: Tri leta v tvojem objemu so največje darilo

Praznovanja obletnic in rojstnih dni z raznoraznimi objavami na družbenih omrežjih so postala stalnica tako navadnih smrtnikov kot tudi zvezdnikov. In za takšno potezo se je odločila tudi Lily Collins."Vse najboljše človeku, ki me nasmeji bolj kot kdor koli. Tri leta v tvojem objemu so največje darilo," so besede, s katerimi je voščila svojemu možu Charlieju McDowellu.