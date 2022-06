Lily D. Moore: Želim biti prva igralka z Downovim sindromom z oskarjem

Igralka Lily D. Moore dokazuje, da je vse mogoče. 19-letnica z Downovim sindromom niza vlogo za vlogo, velikih in ambicioznih načrtov za prihodnost pa ne skriva. Prve učne ure igre je obiskala s šestimi leti in se nemudoma zaljubila v igranje. "Vedela sem, da je to tisto, kar si želim početi," je povedala igralka, ki je razkrila tudi načrte za prihodnost, med njimi pa ne manjka niti najprestižnejša med nagradami: oskar.

Ko je Lily D. Moore pri šestih letih obiskala prve učne ure igre, se je takoj zaljubila v igranje. Igralka z Downovim sindromom vse od takrat nastopa in niza vlogo za vlogo. 19-letna igralka, model in obraz ljudi z Downovim sindromom se je pojavila v več kot 20 projektih, kuje pa tudi načrte za prihodnost, med katerimi je tudi nagrada oskar. icon-expand Lily D. Moore FOTO: Instagram "To je bila vedno moja želja," je o glavni vlogi v romantični komediji, ki govori o dveh zaljubljencih z Downovim sindromom, povedala igralka. "Končno se mi je ponudila ta priložnost," je še dodala 19-letnica, ki svojih načrtov za prihodnost ne skriva: "Želim si postati prva igralka z Downovim sindromom, ki bo osvojila oskarja." PREBERI ŠE Prva manekenka z Downovim sindromom v kampanji za spodnje perilo Lily bo jeseni začela študirati zdravstveno nego na Univerzi Clemson. "Resnično si želim pomagati ljudem in reševati življenja," je povedala za revijo People in pohvalila svoje starše ter starejši sestri, da jo vedno vzpodbujajo, da gre za svojimi sanjami: "Res so mi v veliko oporo." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Čeprav 19-letnica uživa v slavi, pa si želi ljudi navdihovati in izobraževati: "Ljudje z Downovim sindromom imajo prav tako želje in upe za prihodnost. Želimo prijatelje, dobre službe, študij, se zaljubiti, živeti samostojno in se poročiti. Ne potrebujemo nikogar, da bi se mu smilili."