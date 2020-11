Lily James po Dominicu Westu zdaj na večerji z Dominicom Cooperjem

Se je morala igralka zaupati prijatelju? Ali sta se odpravila na zmenek? Lily James so britanski paparaci ujeli na večerji z Dominicom Cooperjem, s katerim je igrala v muzikalu Mamma Mia! Spet se začenja.

Le en mesec po tem, ko so Lily James v Rimu paparaci ujeli, kako se objema in poljublja s poročenim Dominicom Westom, so jo zdaj videli na večerji z igralcem Dominicom Cooperjem. Enega Dominica je torej zamenjala za drugega. A kaj se med njima plete, ni čisto jasno – le prijateljstvo ali kaj več?

Na fotografijah je razvidno, da se skuša Lily skriti pred pogledi in paparaci, Dominic pa ji sledi iz restavracije, v kateri sta večerjala, v roki pa ima steklenico vina. Velika Britanija je sicer od torka v popolnem 'lockdownu', zato je prepovedano kakršnokoli socializiranje s prijatelji ali sorodniki, ki niso iz istega gospodinjstva. A Lily je za MailOnline potrdila, da gre za poslovno srečanje, kar pa je ena od izjem v britanskem odloku o prepovedih druženja. Med sestankovanjem sta Lily in Dominic jedla, pila, se smejala in se več kot očitno zelo zabavala.

Lily se že od 'rimskega ljubimkanja' skuša izogniti intervjujem in paparacem, zato je tudi odpovedala kar nekaj intervjujev, s katerimi bi sicer morala promovirati najnovejši filmRebecca. Spomnimo: Lily James in Dominic West sta se v Rimu poljubljala, že čez nekaj dni pa je igralec objavil fotografijo z ženo Catherine FitzGerald in dodal, da je med njima vse v redu, kljub šokantnim fotografijah, ki so zapolnile tabloide: "Najin zakon je močan in še vedno sva skupaj. Hvala."