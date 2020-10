Lily James po spornih fotografijah odpovedala javne nastope

Lily James se je odločila, da bo nekatere obveznosti, povezane z nastopi v javnosti, zaenkrat preskočila. Po tem, ko so medije dosegle fotografije iz Rima, kjer je čas preživljala s poročenim soigralcem Dominicom Westom , je presenetila z odpovedjo sodelovanja v eni od ameriških televizijskih oddaj. Čeprav je West pred fotografe po tem, ko so bili intimni trenutki z mlajšo soigralko objavljeni, stopil z ženo, s katero sta zatrdila, da je z njunim zakonom vse v najlepšem redu. Jamesova pa očitno na ta korak še ni pripravljena.

Jamesova in West sta bila pred dnevi opažena v Rimu, kamor sta pobegnila pred številnimi igralskimi obveznostmi, dvajset let starejši igralec v novi drami, ki se bo predvajala na BBC-ju, igra v vlogi njenega očeta. V italijanski prestolnici sta se zadržala dan ali dva, sobo pa sta si delila v prestižnem hotelu De La Ville. Opažena sta bila tudi med poljubljanjem na letališču Leonardo da Vinci, pred povratkom v Veliko Britanijo, fotografije pa so objavili tudi angleški mediji. Takoj, ko se fotografije v javnosti tudi pojavile, je West sklical fotografe in z ženo poziral ob izjavi, da sta v zakonu srečna. SoprogaCatherine FitzGerald, pripadnica aristokratske dinastije, si z igralcem deli tudi štiri otroke.