Lily James prepričana, da je bila celotna družba krivična do Pamele Anderson

Zvezdnica nove serije o aferi z domačimi posnetki Tommyja Leeja in Pamele Anderson, Lily James, je prepričana, da smo vsi vpleteni v slabo ravnanje s Pamelo Anderson, ki je sledilo razkritju spalničnega posnetka zvezdnikov. Jamesova je zvezdnico Obalne straže zaigrla v prihajajoči seriji, kot je že razkrila v preteklih intervjujih, pa se je v lik zelo vživela in naredila obsežno raziskavo Pamelinega življenja.

Igralka Lily James je v novi miniseriji Pam&Tommy upodobila zvezdnico Obalne straže Pamelo Anderson. Serija prikazuje resnično zgodbo, ko je bil iz domovanja zakoncev Tommyja Leeja in Pamele Andersen ukraden intimni posnetek in je pricurljal v javnost. Serija se osredotoča na to, kako je bila Andersonova takrat medijsko veliko bolj izpostavljena in javno linčana kot Lee.

icon-expand Lily James FOTO: Profimedia

O tem je v intervjuju za IndieWire spregovorila tudi Jamesova, ki je na vprašanje o tem, ali je družba končno pripravljena priznati svoj del krivde pri obravnavanju Andersonove v javnosti, odgovorila: "Veseli me, da ste uporabili besedo krivda, saj je bil prav to naš namen – nastaviti ogledalo družbi, da bi ljudje spregledali lastno krivdo in prispevek k nezdravemu obnašanju na spletu. Vsi nosimo del krivde, zato moramo kot družba postati bolj ozaveščeni in k takim primerom pristopati z več čustvi."

Zvezdnica je pred kratkim v intervjuju za The Sun zagovarjala nazorne intimne posnetke, ki so del serije, in dejala, da so prav ti bistveni za celotno serijo: "Resnično smo čutili, da morajo biti intimni prizori del zgodbe in so bistvenega pomena za scenarij ter prikaz njunega odnosa ter pregleda dogajanja."