Lily James še ni pripravljena spregovoriti o aferi s poročenim soigralcem

32-letna igralka in 51-letni igralec, ki je poročen s krajinsko oblikovalkoCatherine FitzGerald, sta lani polnila naslovnice, potem ko so ju opazili, kako se v Rimu objemata. Zvezdnika sta si med snemanjem angleške mini serije "The Pursuit of Love"vzela nekaj premora in skupaj obiskala italijansko prestolnico. Fotografi so ju ujeli med izkazovanjem ljubezni na ulicah. Opazovalec je takrat za tuj medij povedal: "Ni se ji mogel upreti. Poljubljal je njen vrat in jo božal."