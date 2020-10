Lily James se pred Dominicom Westom spogledovala še z enim poročenim soigralcem

Elizabeth naj bi sporočila, ki so ji zlomila srce in vero v zakon, našla aprila lani in čez nekaj mesecev je sledila ločitev. V tem času je njen soprog Armie z Lily Jamessnemal novo dramo Rebecca, ki je izšla le pred nekaj dnevi. Kot poroča britanski tabloid, naj bi Lily na snemanju omenjenega filma klicali prav tako – Adeline. Zakaj, sicer ni jasno, a mnogi so prepričani, da si je Armie dopisoval prav z Lily. Neimenovani viri, ki so bili prisotni pri snemanju filma, trdijo, da naj bi se Lily brezsramno spogledovala s poročenim igralcem, ki ima s svojo nekdanjo ženo dva otroka. "Niti malo ni bila previdna, da bi skrila spogledovanje, in Armieju je bila pozornost zelo všeč. Nenehno se ga je dotikala, ga globoko gledala oči in ga nenehno iskala, ko ni bil ob njej," je povedal vir.

Elizabeth naj bi ugotovitev, da si mož dopisuje s skrivnostno Adeline, popolnoma zlomila. A ne glede na vse se je odločila, da poskuša rešiti svoj zakon, zato sta z Armiejem obiskala zakonskega terapevta. Na koncu sta vseeno ugotovila, da zakona ne moreta rešiti, in 10. julija sta medijem poslala uradno izjavo, v kateri sta povedala, da se ločujeta."Bilo je izjemno potovanje, a skupaj sva se odločila, da je čas, da obrneva novo stran in začneva vsak svojo zgodbo," sta povedala v izjavi.

Armie po ločitvi ni okleval in naj bi bil od julija do oktobra že na kar nekaj zmenkih. Videli so ga v družbi Courtney Vukevich, z Jessico Ciencin Henriquez in z Rumer Willis,hčerjo Bruca Willisa ter Demi More.