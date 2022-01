Lily James uživala v vlogi Pamele Anderson, ta se na povabilo za srečanje ni odzvala

Lily James se je popolnoma posvetila vlogi, v kateri bo v prihajajoči seriji Pam & Tommy upodobila Pamelo Anderson, obžaluje pa le, da si ji ni uspelo z zvezdnico pogovoriti tudi v živo in od nje pridobiti kakšen nasvet ali dodatno informacijo iz njenega zasebnega življenja. A to ne pomeni, da mlada igralka tega ni poskušala.

Lily James je navdušena, da je bila prav ona izbrana za vlogo Pamele, ki jo je upodobila v prihajajoči seriji Pam & Tommy in govori o razmerju med Pamelo Anderson in Tommyjem Leejem. Uživala je v preobrazbi, ki je je bila deležna, Pamelin lik pa je naštudirala do potankosti, edino, kar je manjkalo, je bila osebna komunikacija med legendarno igralko in njeno mlajšo dvojnico.

icon-expand Lily James FOTO: Instagram

V novem intervjuju za Porter magazine je 32-letna Lily James spregovorila o vlogi zdaj že skorajda legendarne Pamele Anderson in priznala, da je malce razočarana, da se z zvezdnico nista tudi osebno srečali, preden so začeli s snemanjem serije. "Vse do trenutka, ko smo začeli s snemanji, sem upala, da bova začeli med seboj komunicirati," je povedala Lily, a se njena želja ni uresničila. Dodala je, da je upala celo na to, da se bosta več kot le spoznali in imeli bežni pogovor. Želela si je, da bi bila Andersonova vključena v projekt, ki se osredotoča na njen zakon z bobnarjem skupine Motley Crue.

"Želela sem si, da bi bile stvari drugače. Moj edini namen je bil, da bi zgodbo prikazali v pravi luči in bi Pamelo lahko odigrala bolj avtentično," je dejala Jamesova in dodala, da se je tudi brez zvezdničine pomoči v lik močno vživela: "Še nikoli nisem tako trdo delala. Prebrala sem knjige, ki jih je napisala, prebrala sem njeno poezijo in poznam vse njene intervjuje. Tukaj je tudi fizična transformacija, kjer je naša neverjetna ekipa s časom našla pravo ravnovesje, v katerem sem bila podobna Pameli, a sem še čutila, da se lahko v lik vživim."