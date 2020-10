Lily James v objemu poročenega soigralca Dominica Westa

Zvezdnik priljubljene serije 'Prevara' si je med snemanjem mini-serije 'The Pursuit of Love' vzel nekaj premora in s soigralko obiskal italijansko prestolnico. Fotografi so Jamesovo in Westa ujeli med nežnimi poljubi in dotiki, med vožnjo na skiroju ter na skupnem kosilu. Igralec, ki ga številni poznajo tudi iz 'Skrivne naveze' je še vedno poročen s Catherine FitzGerald, s katero ima štiri otroke.

Dominica Westa so fotografi pred kratkim opazili v Rimu, družbo pa mu je delala soigralka, 31-letna Lily James. Razen zaradi razlike v letih, Dominic jih namreč šteje 50, par ne bi vzbujal posebne pozornosti, če West ne bi bil poročen s Catherine FitzGerald. Vikend druženje v rimski prestolnici je spodbudilo govorice, da je med igralcema preskočila iskrica. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke West in Jamesova, ki je leta 2015 blestela v filmu Pepelka, trenutno sodelujeta pri snemanju mini-serije The Pursuit of Love. Ker snemanje poteka na angleških tleh, se je par očitno odločil za krajši pobeg v našo zahodno sosedo. Par so paparaci ujeli med vožnjo na električnem skiroju, med skupnim kosilom, ob tem pa je Lily bila deležna kar nekaj Dominicovie pozornosti, namenil ji je številne poljube in nežne dotike. Britanski mediji poročajo, da na kosilu nista bila sama, temveč se jima je pridružil tudi skupni manager Angharad Wood. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Oče štirih otrok je s soprogo Catherine FitzGerald v zakonu od leta 2010. Skupaj sta bila v javnosti nazadnje opažena leta 2019, o razvezi pa javno še nista spregovorila. Jamesova je v petletni zvezi z igralcem serije The Crown, Mattom Smithom, s katerim je razmerje vmes že nekajkrat prekinila. Občasno jo je bilo mogoče videti tudi v družbi igralca Chrisa Evansa.