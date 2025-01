Lily-Rose Depp: Eden od očetovih filmov me je travmatiziral

Zvezdnica je za tuje medije povedala, da ji film, ki je izšel leta 1990, preden se je sploh rodila, v resnici ni bil strašen, le odnos ljudi do njenega očeta jo je motil. "Vsi so bili vsi zelo zlobni do njega in to me je zelo razburilo. Igralci smo si zelo različni, a seveda si produkt svojega okolja in to je svet, ki me je vedno zelo zanimal," je nekoliko skrivnostno razložila Lily-Rose.