Lily-Rose Depp neprepoznavna med snemanjem novega filma

Lily-Rose Depp so pred kratkim fotografirali na snemanju filma Werwulf v Angliji, oblečeno v debel volnen kostum, še bolj kot to pa je presenetil njen popolnoma neprepoznaven obraz.

Prihajajoči film je njeno drugo zaporedno sodelovanje s scenaristom in režiserjem Robertom Eggersom, znanim po ustvarjanju grozljivk in trilerjev, Čarovnica, Severnjak in Svetilnik. Lansko leto je zaigrala v njegovi grozljivki Nosferatu.

Film bo gledalce ponesel v Anglijo, v 13. stoletje, prav tako pa naj bi vseboval dialoge, ki so zvesti tistemu časovnemu obdobju, in bo vseboval prevode ter opombe za tiste, ki ne poznajo stare angleščine, je poročal The Hollywood Reporter.