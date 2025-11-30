Svetli način
Tuja scena

Lily-Rose Depp neprepoznavna med snemanjem novega filma

30. 11. 2025 08.00

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Lily-Rose Depp znova sodeluje z režiserjem Robertom Eggersom pri njegovem novem filmu 'Werwulf'. Igralko so ujeli med snemanjem celovečerca, kjer pa je bila videti popolnoma neprepoznavna. 26-letna hči igralca Johnnyja Deppa in pevke Vanesse Paradis trenutno snema tudi film Alpha Gang, v katerem bo zaigrala s Chrisom Pineom in Cate Blanchett.

Lily-Rose Depp so pred kratkim fotografirali na snemanju filma Werwulf v Angliji, oblečeno v debel volnen kostum, še bolj kot to pa je presenetil njen popolnoma neprepoznaven obraz.

Lily-Rose Depp na snemanju novega filma Werwulf.
Lily-Rose Depp na snemanju novega filma Werwulf. FOTO: Profimedia

Prihajajoči film je njeno drugo zaporedno sodelovanje s scenaristom in režiserjem Robertom Eggersom, znanim po ustvarjanju grozljivk in trilerjev, Čarovnica, Severnjak in Svetilnik. Lansko leto je zaigrala v njegovi grozljivki Nosferatu.

Film bo gledalce ponesel v Anglijo, v 13. stoletje, prav tako pa naj bi vseboval dialoge, ki so zvesti tistemu časovnemu obdobju, in bo vseboval prevode ter opombe za tiste, ki ne poznajo stare angleščine, je poročal The Hollywood Reporter.

Lily-Rose Depp
Lily-Rose Depp FOTO: Profimedia

Igralka poleg Werwulfa snema še več filmov, vključno s filmom z naslovom Alpha Gang, v katerem bo igrala s Chrisom Pineom, Cate Blanchett, Léo Seydoux in Rileyjem Keoughom.

Lily-Rose Depp Werwulf film igralka Robert Eggers
