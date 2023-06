Lily-Rose Depp o zvezi z raperko: Ljubezen mojega življenja

Prvorojenko Johnnyja Deppa in Vanesse Paradis so v preteklosti povezovali s kar nekaj slavnimi imeni, sama pa se je odločila, da bo zasebno življenje v veliki meri ohranjala stran od radovednih oči javnosti. "Če odraščaš v družini, v kakršni sem jaz, se naučiš varovati zasebnost in ohranjati stvari samo zase. To je zame zelo pomembno," je pojasnila v intervjuju z Drew Barrymore. Lily-Rose so v preteklosti povezovali s francosko raperko Yassine Stein ter igralcema Austinom Butlerjem in Timothéejem Chalametem.