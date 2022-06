Lily se je po skrbi za bolno mamo vrnila k petju in očarala žirante

A pevki se je življenje postavilo na glavo, ko so njeni mami diagnosticirali raka. Začela je skrbeti zanjo, posledično pa izgubila pogodbo z založbo. "Morda je bil to blagoslov, ker sem dobila dodaten čas, ki sem ga preživela z njo." Simon Cowell je tekmovalko vprašal, ali je njena mama danes dobro, ko je ta v sozlah povedala, da je žal umrla. Sledilo je vprašanje, ali ji bo uspelo izvesti nastop. Lily je strogemu Britancu odgovorila, da ne ve, ali ji bo pesem uspelo izvesti brez solz, a ji petje veliko pomeni, saj je bilo to nekaj, kar sta počele skupaj z mamo. "Tako sem se zaljubila v glasbo, ko sva jo poslušali v avtu. Trudim se, da bo ponosna, " je povedala, preden je začela peti.

Lily Meola se je na odru predstavila kot 27-letna pevka in piska besedil. Žiriji je povedala, da bo zapela svojo izvirno pesem Daydream , ki jo je napisala v obdobju svojega življenja, ko je živela svoje sanje – podpisal je pogodbo z glasbeno založbo, vse ji je teklo kot po maslo. "Bilo je čarobno, tako lepo. Želela sam, da tudi drugi ljudje to čutijo."

Lily je s svojo balado žirante očarala in jih pustila odprtih ust. Občinstvo ji je že po prvih nekaj verzih namenilo bučen aplavz, na koncu pa je sprožilo še stoječe ovacije. Vstali so tudi vsi štirje žiranti šova Amerika ima talent. "Imaš čudovit glas. Čutil sem tvojo bolečino," je prvi tekmovalkin nastop komentiral Howie Mandel. Sofia Vergara je dodala, da je bil nastop poseben, ker je Lily resnično čutila to, o čemer poje. "Nekaj posebnega je na tebi. Povedala si nam vse, kar si prestala in prepričan sem, da so se ti spomini med avdicijo vrnili," je povedal Simon, ki je bil vesel, da se je Lily vrnila v svet glasbe.