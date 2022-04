Lily Sheen je zaščitniška do svoje matere Kate Beckinsale

Lily Sheen je dejala, da je zelo zaščitniška do svoje matere Kate Beckinsale, ki je na družbenih omrežjih nenehno deležna negativnih komentarjev in kritik. "Do nje sem zelo zaščitniška. Mislim, da si moj ego želi, da se tem ljudem maščujem, ampak na koncu dneva prav to iščejo. Želijo, da se odzovem, zato menim, da je najboljše, da jih pustim pri miru. Moja mama je izjemna," je 23-letnica dejala za portal Page Six na premieri svojega prvenca The Unbearable Weight of Massive Talent.

Mladi igralki so to vprašanje zastavili, ker je Kate v zadnjih nekaj letih postala nenehna tarča spletnih komentatorjev, ki se vtikajo v praktično vse, kar dela, od tega, kako se oblači, do tega, s kom se sestaja. Leta 2019 je morala 48-letna Britanka izbrisati objavo na Instagramu, saj se je pod njo vsulo neprimernih in žaljivih komentarjev, ki so kritizirali njeno takratno romanco s komikom Petom Davdisonom, ki je bil 20 let mlajši od nje.